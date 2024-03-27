Залялетдинов Камаретдин
Место рожденияд. Черки-Гришино, Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Галеев Залялетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1893
Сын: Камаретдинов Минневали (Гиламетдин)
Мать ребёнка: Миннежамал
Рождение ребёнка
1903
Сын: Камартдинов Гильфанетдин (Минневали)
Мать ребёнка: Миннежамал
Смерть
Неизвестно