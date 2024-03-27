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Залялетдинов Камаретдин

Место рождения

д. Черки-Гришино, Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Галеев Залялетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1893

Сын: Камаретдинов Минневали (Гиламетдин)

Мать ребёнка: Миннежамал

Рождение ребёнка
1903

Сын: Камартдинов Гильфанетдин (Минневали)

Мать ребёнка: Миннежамал

Смерть
Неизвестно

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