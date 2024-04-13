Черемина (Волгина) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения17.05.1897
Дата смерти17.05.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Черемин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Черемин Александр Иванович
Отец ребёнка: Черемин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1927
Дочь: Черемина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Черемин Иван Васильевич
Смерть
17.05.1938