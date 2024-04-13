Черемина (Волгина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемина (Волгина) Елена Петровна

Место рождения

Завражье, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

17.05.1897

Дата смерти

17.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Завражье, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Черемин Иван Иванович

Отец ребёнка: Черемин Иван Васильевич

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Черемин Александр Иванович

Отец ребёнка: Черемин Иван Васильевич

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.10.1927

Дочь: Черемина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Черемин Иван Васильевич

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
17.05.1938
Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

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