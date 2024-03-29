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Розенфельд Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Розенфельд Борис Абрамович

Мать: Поземук Надежда Яковлевна

Смерть
1978
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