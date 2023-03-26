Уразаева (Аминева) Хусниямал Бавеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Аминев Бавей
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мнавзия Шигаповна
Отец ребёнка: Уразаев Шигап
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Уразаев Шигап
Рождение ребёнка
11.12.1955
Дочь: Райхана Хазиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уразаев Шигап
Смерть
Неизвестно