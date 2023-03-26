Уразаева (Аминева) Хусниямал Бавеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразаева (Аминева) Хусниямал Бавеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Аминев Бавей

Мать: Аминева Малиха Файзулловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мнавзия Шигаповна

Отец ребёнка: Уразаев Шигап

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Уразаев Рашит Шигапович

Отец ребёнка: Уразаев Шигап

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1955

Дочь: Райхана Хазиевна

Отец ребёнка: не указан

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразаев Шигап

Смерть
Неизвестно
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