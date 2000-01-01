Урюпина Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урюпина Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1980

Отец: Урюпин Владимир

Мать: Урюпина Анна Куприяновна

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