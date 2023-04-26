Погодина (Леонтович) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина (Леонтович) Мария Александровна

Место рождения

г. Новгород Северский , Украина

Дата рождения

1907

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кононенко Александр

Мать: не указана

г. Новгород Северский , Украина
Рождение ребёнка
03.03.1937

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Погодин Вов Павел Дмитриевич

г. Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
05.?.1942

Муж: Погодин Вов Павел Дмитриевич

г. Выкса , Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1943

Сын: Погодин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Погодин Вов Павел Дмитриевич

город Кострома
Смерть
1967
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