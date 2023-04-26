Погодина (Леонтович) Мария Александровна
Место рожденияг. Новгород Северский , Украина
Дата рождения1907
Дата смерти1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кононенко Александр
г. Новгород Северский , Украина
Рождение ребёнка
03.03.1937
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Погодин Вов Павел Дмитриевич
г. Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
05.?.1942
г. Выкса , Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1943
Сын: Погодин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Погодин Вов Павел Дмитриевич
город Кострома
Смерть
1967