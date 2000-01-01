Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Лев Егорович
Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Илья Егорович
Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно