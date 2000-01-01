Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Лев Егорович

Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Илья Егорович

Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Стрельников Егор Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельников Егор Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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