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Губейдулла

Место рождения

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губейдуллин Шайхельислам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметжанова (Губейдуллина) Бадрихаят

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губейдуллин Зиннятулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Губейдуллин Фейзрахман

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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