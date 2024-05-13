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Кузьменко Денис Ильич

Место рождения

Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

21.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кузьменко Илья

Мать: Тедеско Варвара

Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терещенко Александра Васильевна

Алексеевское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.1937

Дочь: Кузьменко Тамара Денисовна

Мать ребёнка: Терещенко Александра Васильевна

Цукерова Балка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
21.02.1943
Был пленен в 1942г, погиб в лагере Шталаг 6А в г. Хемер

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