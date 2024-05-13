Кузьменко Денис Ильич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти21.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кузьменко Илья
Мать: Тедеско Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Алексеевское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.1937
Дочь: Кузьменко Тамара Денисовна
Мать ребёнка: Терещенко Александра Васильевна
Цукерова Балка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
21.02.1943
Был пленен в 1942г, погиб в лагере Шталаг 6А в г. Хемер