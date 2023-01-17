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Верещагин Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1911

Жена: Верещагина Елизавета Ивановна

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Верещагин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Верещагина Елизавета Ивановна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Верещагин Станислав Алексеевич

Мать ребёнка: Верещагина Елизавета Ивановна

Смерть
1933
Москва, город федерального значения Москва
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