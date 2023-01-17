Верещагин Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1911
Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.11.1912
Сын: Верещагин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Верещагина Елизавета Ивановна
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Верещагин Станислав Алексеевич
Мать ребёнка: Верещагина Елизавета Ивановна
Смерть
1933
Москва, город федерального значения Москва