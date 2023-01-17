Бобылева Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1869 ст.
Дочь: Бобылева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1870 ст.
Дочь: Бобылева Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1874 ст.
Дочь: Бобылева Дарья Петровна
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.
Дочь: Бобылева Александра Петровна
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.
Сын: Бобылев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно