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Воронина (Смирнова) Акилина (Акулина)

Место рождения

Долинино (Артемьево), Хмелевицкая волость, Ветлужский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Смирнов Игнатий Иовлев

Мать: Смирнов Фекла Миронова

Бракосочетание
1904

Муж: Воронин Александр

Рождение ребёнка
1914

Сын: Воронин Николай

Отец ребёнка: Воронин Александр

Рождение ребёнка
13.09.1920

Сын: Воронин Алексей (?)

Отец ребёнка: Воронин Александр

Смерть
Неизвестно

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