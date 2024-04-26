Воронина (Смирнова) Акилина (Акулина)
Место рожденияДолинино (Артемьево), Хмелевицкая волость, Ветлужский уезд, Костромская губерния
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Смирнов Игнатий Иовлев
Мать: Смирнов Фекла Миронова
Бракосочетание
1904
Муж: Воронин Александр
Рождение ребёнка
1914
Сын: Воронин Николай
Отец ребёнка: Воронин Александр
Рождение ребёнка
13.09.1920
Сын: Воронин Алексей (?)
Отец ребёнка: Воронин Александр
Смерть
Неизвестно