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Жалялов Мясум Искандерович

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1901

Дата смерти

06.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Жалялетдинов Искандер Мулла

Мать: Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жалялов Камиль Мясумович

Мать ребёнка: Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялова) Диня Мясумовна

Мать ребёнка: Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялова) Рауза Мясумовна

Мать ребёнка: Амина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Жалялов Анвар Мясумович

Мать ребёнка: Амина

Смерть
06.08.1942
Причина смерти: убит

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