Жалялов Мясум Искандерович
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения1901
Дата смерти06.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Жалялетдинов Искандер Мулла
Мать: Фатыма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялова) Диня Мясумовна
Мать ребёнка: Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялова) Рауза Мясумовна
Мать ребёнка: Амина
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Амина
Смерть
06.08.1942
Причина смерти: убит