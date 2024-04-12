Федот Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Евдоким Тарасович
Мать: Агриппина Федотовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Васса Савельевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Петр Федотович
Мать ребёнка: Васса Савельевна
Смоленская губерния, д Катовщина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ефрем Федотович
Мать ребёнка: Васса Савельевна
Рождение ребёнка
17.12.1884
Дочь: Котова Наталья Ефремовна
Мать ребёнка: Васса Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Савельевна
Смерть
Неизвестно