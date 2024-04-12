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Федот Евдокимович

Место рождения

Котовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Евдоким Тарасович

Мать: Агриппина Федотовна

Котовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Васса Савельевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Петр Федотович

Мать ребёнка: Васса Савельевна

Смоленская губерния, д Катовщина
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ефрем Федотович

Мать ребёнка: Васса Савельевна

Рождение ребёнка
17.12.1884

Дочь: Котова Наталья Ефремовна

Мать ребёнка: Васса Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Савельевна

Смерть
Неизвестно
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