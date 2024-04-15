Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петрова

Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: () зар Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сысоев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Сысоев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайло Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сысоев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Александр) Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сысоев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сысоев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Сысоев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сысоев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Сысоев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.