Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: () зар Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Сысоев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Сысоев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайло Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Сысоев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Александр) Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Сысоев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Сысоев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Сысоев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Сысоев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Сысоев
Смерть
Неизвестно