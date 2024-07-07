Бородина Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБородина Галина

Бородина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Александр Павлович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Бородин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Павлович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Бородин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.