Семёнов Петр Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Петр Евграфович

Семёнов Петр Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипинский Евграф Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Николай

Мать ребёнка: Семёнова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Семёнова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
30.09.1870

Дочь: (Семёнова) Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Семёнова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: (Семёнова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Семёнова Александра Филипповна

Смерть
1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.