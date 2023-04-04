Семёнов Петр Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипинский Евграф Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Николай
Мать ребёнка: Семёнова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Семёнова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
30.09.1870
Дочь: (Семёнова) Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Семёнова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: (Семёнова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Семёнова Александра Филипповна
Смерть
1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург