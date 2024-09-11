Потаптаев Валерий Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потаптаев Валерий Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потаптаев Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Меденникова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меденникова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Потаптаева Анжела Валерьевна

Мать ребёнка: Меденникова Любовь Васильевна

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