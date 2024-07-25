Вдовин Владимир Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдовин Владимир Геннадьевич

Вдовин Владимир Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1961

Отец: Вдовин Геннадий

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
12.09.1982

Дочь: Молчанова (Вдовина) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Вдовина (Сидорова) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
09.04.1985

Сын: Вдовин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Вдовина (Сидорова) Любовь Викторовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.