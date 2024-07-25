Вдовин Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1961
Отец: Вдовин Геннадий
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
12.09.1982
Дочь: Молчанова (Вдовина) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Вдовина (Сидорова) Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
09.04.1985
Сын: Вдовин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Вдовина (Сидорова) Любовь Викторовна