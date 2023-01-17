Иванова (Ковалёва) Ирина Валерьевна
Место рождения
Дата рождения21.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1982
Отец: Ковалев Валерий Петрович
Мать: Белова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности