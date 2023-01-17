Иванова (Ковалёва) Ирина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ковалёва) Ирина Валерьевна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

21.12.1982

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1982

Отец: Ковалев Валерий Петрович

Мать: Белова Елена Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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