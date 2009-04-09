Буевский Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти09.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920
Смерть
09.04.2009
Место жительства
По 2009