Васильченко (Христенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Христенко) Мария

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Место рождения

Саткинская волость

Дата рождения

1903

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Христенко Прокофий

Мать: Христенко Прасковья

Саткинская волость
Рождение ребёнка
1923

Сын: Васильченко Василий

Отец ребёнка: Васильченко Константин

Казахская ССР
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Бурякова Зоя

Отец ребёнка: Васильченко Константин

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Владимир

Отец ребёнка: Васильченко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Анатолий

Отец ребёнка: Васильченко Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Константин

Смерть
1987
Похоронена в г. Волжский
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