Васильченко (Христенко) Мария
Место рожденияСаткинская волость
Дата рождения1903
Дата смерти1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Христенко Прокофий
Мать: Христенко Прасковья
Саткинская волость
Рождение ребёнка
1923
Сын: Васильченко Василий
Отец ребёнка: Васильченко Константин
Казахская ССР
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Бурякова Зоя
Отец ребёнка: Васильченко Константин
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Владимир
Отец ребёнка: Васильченко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Анатолий
Отец ребёнка: Васильченко Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Похоронена в г. Волжский