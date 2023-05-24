Иванова (Ревкова) Юлия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ревкова) Юлия Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1976

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1976

Отец: Ревков Вячеслав Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.2001

Сын: Иванов Данила Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
31.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Вячеславович

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