Самойлов Алексей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Самойлов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Самойлова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1924
Сын: Самойлов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Самойлова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно