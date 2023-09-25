Феодоровская Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти09.09.1843 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Феодоровская) Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев
Рождение ребёнка
05.10.1835 ст.
Сын: Феодоровский Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Феодоровская) Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев
Рождение ребёнка
1840
Сын: Феодоровский Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Добронравова (Феодоровская) Ольга Тимофеева
Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев
Бракосочетание
1843
Смерть
09.09.1843 ст.