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Феодоровская Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

09.09.1843 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Феодоровская) Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев

Рождение ребёнка
05.10.1835 ст.

Сын: Феодоровский Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Феодоровская) Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Феодоровский Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Добронравова (Феодоровская) Ольга Тимофеева

Отец ребёнка: Феодоровский Тимофей Михеев

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1843

Муж: Феодоровский Тимофей Михеев

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.09.1843 ст.
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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