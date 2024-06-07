Версеник (Лихацкая) Мария Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Версеник (Лихацкая) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихацкий Михаил Яковлевич

Мать: Лихацкая (Мариневич) Сиклитикия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Версеник Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Версеник Казимир Николаевич

Отец ребёнка: Версеник Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Версеник Николай

Место жительства
Неизвестно
с. Соболевка, Украина
Смерть
Неизвестно

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