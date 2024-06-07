Версеник (Лихацкая) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Версеник Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Версеник Казимир Николаевич
Отец ребёнка: Версеник Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Версеник Николай
Место жительства
Неизвестно
с. Соболевка, Украина
Смерть
Неизвестно