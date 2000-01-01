Филатова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1974

Отец: Филатов Александр Петрович

Мать: Филатова Надежда Григорьевна

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