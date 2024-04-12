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Куриленко Константин Агеевич

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Место рождения

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область

Дата рождения

21.10.1911

Дата смерти

16.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1911

Отец: Куриленко Агей Карпович

Мать: Куриленко Ульяна Харитоновна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Бракосочетание
16.02.1951

Жена: Куриленко Валентина Тимофеевна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Куриленко Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Куриленко Валентина Тимофеевна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
22.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куриленко Валентина Тимофеевна

Красный Яр, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Смерть
16.09.1991
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