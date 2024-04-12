Куриленко Константин Агеевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1911
Дата смерти16.09.1991
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1911
Бракосочетание
16.02.1951
Рождение ребёнка
1953
Сын: Куриленко Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Куриленко Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куриленко Валентина Тимофеевна
Красный Яр, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Смерть
16.09.1991