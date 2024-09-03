Малков Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малков Павел Александрович

Место рождения

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малкова) Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Анатолий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарезова (Малкова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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