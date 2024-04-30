Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Муж: Понкратов Антип Ильич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Константин Ильин Понкратов, Де... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Понкратова Ульяна Антиповна

Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Понкратова Матрена Антиповна

Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Понкратова Пелагея Антиповна

Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Понкратова Олимпиада Антиповна

Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Понкратов Петр Антипович

Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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