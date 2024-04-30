Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1852
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Константин Ильин Понкратов, Де... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Понкратова Ульяна Антиповна
Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Понкратова Матрена Антиповна
Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Понкратова Пелагея Антиповна
Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Понкратова Олимпиада Антиповна
Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Понкратов Антип Ильич
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно