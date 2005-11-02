Ткачева Мария Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкачева Мария Марина Александровна

Ткачева Мария Марина Александровна

avatar

Место рождения

хутор Марьино, Шебекинский район, Курская область

Дата рождения

20.08.1928

Дата смерти

02.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928

Отец: Ткачев Александр Михайлович

Мать: Горошанская Татьяна Романовна

хутор Марьино, Шебекинский район, Курская область
Рождение ребёнка
23.12.1964

Дочь: Жукова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Уваров Григорий Иванович

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
02.11.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close