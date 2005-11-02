Ткачева Мария Марина Александровна
Место рожденияхутор Марьино, Шебекинский район, Курская область
Дата рождения20.08.1928
Дата смерти02.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928
хутор Марьино, Шебекинский район, Курская область
Рождение ребёнка
23.12.1964
Дочь: Жукова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Уваров Григорий Иванович
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
02.11.2005