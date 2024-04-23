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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Павличенко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Павличенко Иван

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Павличенко Павел Иванович

Отец ребёнка: Павличенко Иван

Рождение ребёнка
1843

Сын: Павличенко Никита Иванович

Отец ребёнка: Павличенко Иван

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