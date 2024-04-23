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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Павличенко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Павличенко Иван
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Павличенко Павел Иванович
Отец ребёнка: Павличенко Иван
Рождение ребёнка
1843
Сын: Павличенко Никита Иванович
Отец ребёнка: Павличенко Иван