Тимофеев Николай
Место рождения
Дата рождения15.09.1947
Дата смертиОколо 27.08.2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1947
Отец: Тимофеев Георгий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1973
Рождение ребёнка
23.06.1974
Сын: Тимофеев Александр
Мать ребёнка: Тимофеева (Геворкян) Людмила
Рождение ребёнка
11.04.1978
Сын: Тимофеев Андрей
Мать ребёнка: Тимофеева (Геворкян) Людмила
Смерть
Около 27.08.2022
Ковид 19