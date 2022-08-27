Тимофеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Николай

Место рождения

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.09.1947

Дата смерти

Около 27.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1947

Отец: Тимофеев Георгий Андреевич

Мать: не указана

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Около 1973

Жена: Тимофеева (Геворкян) Людмила

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.06.1974

Сын: Тимофеев Александр

Мать ребёнка: Тимофеева (Геворкян) Людмила

Рождение ребёнка
11.04.1978

Сын: Тимофеев Андрей

Мать ребёнка: Тимофеева (Геворкян) Людмила

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Около 27.08.2022
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Ковид 19

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