Осинкин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1949

Дата смерти

29.11.2016

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Между 1920 и 1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1949

Отец: Осинкин Александр Петрович

Мать: Осинкина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.11.2016
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