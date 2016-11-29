Осинкин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1949
Дата смерти29.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1949
Рождение ребёнка
18.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.11.2016