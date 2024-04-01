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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Федосеев Матвей Степанович

Отец ребёнка: Федосеев Степан

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Vladlmlr

Отец ребёнка: Федосеев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Владимир

Отец ребёнка: Федосеев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картавов Клавдия

Отец ребёнка: Федосеев Степан

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