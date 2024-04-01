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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Федосеев Матвей Степанович
Отец ребёнка: Федосеев Степан
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Vladlmlr
Отец ребёнка: Федосеев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Владимир
Отец ребёнка: Федосеев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картавов Клавдия
Отец ребёнка: Федосеев Степан