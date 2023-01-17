Марфа Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1840 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Еремеевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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