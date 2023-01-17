Марфа Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Еремеевич
Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Еремеевич
Смерть
Неизвестно