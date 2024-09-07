Пешков Петр Агеевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1847
Отец: Пешков Агей Артемович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 48
Место жительства
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46
Место жительства
1858
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 48
Смерть
Неизвестно