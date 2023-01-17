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(Коробейников) Татьяна Павловна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

03.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1988

Отец: Коробейников Павел Николаевич

Мать: Коробейникова Наталья Борисовна

Пермь, Пермский, Пермский край
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