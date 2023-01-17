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(Коробейников) Татьяна Павловна
(Коробейников) Татьяна Павловна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
03.12.1988
Пол
Женский
Отец
Коробейников Павел Николаевич
1964 г.р.
Мать
Коробейникова (Нечаева) Наталья Борисовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1988
Отец:
Коробейников Павел Николаевич
Мать:
Коробейникова Наталья Борисовна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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