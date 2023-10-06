Сенюков Степан
Место рожденияСССР
Дата рождения1910
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сенюков Василий
Мать: Сенюкова Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенюкова Альберт
Мать ребёнка: Сенюкова (Чадромцева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенюков Зотик
Мать ребёнка: Сенюкова (Чадромцева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сенюкова (Чадромцева) Анастасия
Смерть
1978