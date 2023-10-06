Сенюков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенюков Степан

Место рождения

СССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сенюков Василий

Мать: Сенюкова Афанасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенюкова Альберт

Мать ребёнка: Сенюкова (Чадромцева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенюков Зотик

Мать ребёнка: Сенюкова (Чадромцева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сенюкова (Чадромцева) Анастасия

Смерть
1978

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