Козлова- Варвара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1901
Сын: Козлов Василий Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1904
Дочь: Козлова Мария Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно