Козлова- Варвара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова- Варвара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
24.01.1901

Сын: Козлов Василий Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
16.03.1904

Дочь: Козлова Мария Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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