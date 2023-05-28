Батеев Василий Павлович
Место рожденияс. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Дата рождения31.12.1915
Дата смерти04.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1915
Отец: Батеев Павел
Мать: Батеева Анисия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1941
Дочь: Голондарева (Батеева) Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Батеева (Евланова) Просковья Даниловна
Рождение ребёнка
01.11.1943
Дочь: Левина (Батеева) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Батеева (Евланова) Просковья Даниловна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Батеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Батеева (Евланова) Просковья Даниловна
Смерть
04.08.1979