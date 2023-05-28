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Батеев Василий Павлович

Место рождения

с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.

Дата рождения

31.12.1915

Дата смерти

04.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1915

Отец: Батеев Павел

Мать: Батеева Анисия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батеева (Евланова) Просковья Даниловна

Рождение ребёнка
17.12.1941

Дочь: Голондарева (Батеева) Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Батеева (Евланова) Просковья Даниловна

Рождение ребёнка
01.11.1943

Дочь: Левина (Батеева) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Батеева (Евланова) Просковья Даниловна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Батеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Батеева (Евланова) Просковья Даниловна

Смерть
04.08.1979

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