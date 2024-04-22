Кырченов Сава Емельянович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кырченов Лев Савич
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно