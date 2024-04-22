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Кырченов Сава Емельянович

Место рождения

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кырченов Емельян Кириллович

Мать: Тарасова Евдокия Ивановна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кырченов Галактион Савич

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кырченов Михаил Савич

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кырченов Филипп Савич

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кырченов Лев Савич

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кырченов Андрей Савич

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Федоровна

Смерть
Неизвестно
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