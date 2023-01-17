Татьяна Татьяна Любовощина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1971
Сын: Алексей Геннадиевич Любовощин
Отец ребёнка: Геннадий Васильевич Любовощин
Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Геннадиевна Любовощина
Отец ребёнка: Геннадий Васильевич Любовощин