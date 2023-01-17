Татьяна Татьяна Любовощина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Татьяна Любовощина

Татьяна Татьяна Любовощина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1971

Сын: Алексей Геннадиевич Любовощин

Отец ребёнка: Геннадий Васильевич Любовощин

Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геннадий Васильевич Любовощин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Геннадиевна Любовощина

Отец ребёнка: Геннадий Васильевич Любовощин

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close