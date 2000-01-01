Олимпиева (Зотова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти07.01.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Зотов Иван ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1936
Дочь: Зайцева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Олимпиев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Олимпиев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олимпиев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Олимпиев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олимпиев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Олимпиев Василий Иванович
Смерть
07.01.1941