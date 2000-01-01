Олимпиева (Зотова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиева (Зотова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

07.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Зотов Иван ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1936

Дочь: Зайцева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Олимпиев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олимпиев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Олимпиев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олимпиев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Олимпиев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олимпиев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Олимпиев Василий Иванович

Смерть
07.01.1941
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