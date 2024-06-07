Малютина Лидия Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Лидия Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1962

Сын: Малютин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Малютин Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
23.02.1964

Дочь: Хрома (Малютина) Дина Владимировна

Отец ребёнка: Малютин Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.12.1966

Сын: Малютин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Малютин Владимир Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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