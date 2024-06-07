Малютина Лидия Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1962
Сын: Малютин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Малютин Владимир Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.02.1964
Дочь: Хрома (Малютина) Дина Владимировна
Отец ребёнка: Малютин Владимир Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.12.1966
Сын: Малютин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Малютин Владимир Прокопьевич
Смерть
Неизвестно