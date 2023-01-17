Лоскутов Михаил Ефремович
Место рождения
Дата рождения20.05.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1896 ст.
Крещение
21.05.1896 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: Сергей Семёнович Крылов и солдатская жена Евдокия Зотовна Купцева
Ранение
15.01.1916 ст.
у Двинска
Причина выбытия: болен (сокращение икроножной мышцы). 13.05.1916 поступил в лазарет
Военная служба
Неизвестно
Звание: рядовой Воинская часть: 117-й пехотный Ярославский полк
Смерть
Неизвестно