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Лоскутов Михаил Ефремович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

20.05.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1896 ст.

Отец: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Мать: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
21.05.1896 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: Сергей Семёнович Крылов и солдатская жена Евдокия Зотовна Купцева
Ранение
15.01.1916 ст.
у Двинска
Причина выбытия: болен (сокращение икроножной мышцы). 13.05.1916 поступил в лазарет
Военная служба
Неизвестно
Звание: рядовой Воинская часть: 117-й пехотный Ярославский полк
Смерть
Неизвестно
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