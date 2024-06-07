Колесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 12.09.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Колесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
27.03.2016

Сын: Колесников МАКСИМ ВЛАИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
16.10.2023

Сын: Колесников АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Мы используем куки для улучшения работы сайта.