Колесников ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.2016
Сын: Колесников МАКСИМ ВЛАИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
16.10.2023
Сын: Колесников АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА