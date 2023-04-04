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Халютин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1813

Дата смерти

07.03.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1813

Отец: Халютин Иван Николаевич

Мать: Халютина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Халютин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1854

Сын: Халютин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1857

Сын: Халютин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1859

Сын: Халютин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
В службе с 1832 года - подканцелярист Московской палаты гражданского суда, 1834, кол.рег. 1838, губ. секр. 1842, к.с. 1846, тит. сов. 1851, к.а. 1857, н.с. 1861, - смот
Смерть
07.03.1889
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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