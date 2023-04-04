Халютин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1813
Дата смерти07.03.1889
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1813
Отец: Халютин Иван Николаевич
Мать: Халютина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Халютин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1854
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1857
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1859
Сын: Халютин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
В службе с 1832 года - подканцелярист Московской палаты гражданского суда, 1834, кол.рег. 1838, губ. секр. 1842, к.с. 1846, тит. сов. 1851, к.а. 1857, н.с. 1861, - смот
Смерть
07.03.1889
Похороны
Неизвестно