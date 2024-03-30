Плотникова (Сахарова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Иван
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Федор
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Мария
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно