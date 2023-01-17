Львова Мария Дмитриевна
Место рожденияШунаки, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шунаки, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Александра Кузьмична
Отец ребёнка: Львов Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно