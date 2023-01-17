Львова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Шунаки, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шунаки, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Кузьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Кузьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Александра Кузьмична

Отец ребёнка: Львов Кузьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Кузьма Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Кузьма Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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